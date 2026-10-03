VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

Da quanto hanno scritto in Germania tra i club che stanno seguendo Finn Jeltsch c’è anche l’Inter. Il difensore classe 2006 sta facendo bene con la maglia dello Stoccarda e ha attirato l'attenzione di diverse big tra le quali il club nerazzurro che ha mandato nella gara contro il Viking un suo uomo a vedere da vicino il calciatore.

Chris Richards, giocatore del Crystal Palace (Getty Images)

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TuttoSport riprende la notizia arrivata dai siti sportivi tedeschi sul giocatore che con con lo Stoccarda sarà a San Siro per la partita di Champions in programma a novembre. "La squadra tedesca - spiega il giornale torinese - gioca con la difesa a tre e Jeltsch si è disimpegnato sia da centrale che da braccetto destro. Stesse posizioni occupate anche da Chris Richards, il 26enne statunitense del Crystal Palace sul taccuino del ds Baccin in virtù anche di un "goloso" contratto in scadenza nel giugno 2027".

(Fonte: TS)