Il giocatore è tornato a Milano. Questa mattina si è sottoposto, insieme ai compagni convocati, ai test per verificare le sue condizioni e ha svolto una seduta personalizzata ad Appiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 18:46)

Un regalo particolare nel suo primo giorno di lavoro. Hakan Calhanoglu è tornato alla Pinetina e per il suo primo giorno di lavoro gli hanno donato tre maglie con la sua foto e la scritta 'Forza papà'. Nella foto sulla maglietta c'è lui che festeggia mimando il gesto del cuore. Le maglie sono tre e sembrano fatte per i tre membri della sua famiglia, lui, la moglie e il figlio.

Tre magliette che il giocatore ha pubblicato nelle sue storie con due cuoricini nerazzurri. Un incoraggiamento per chi ricomincia dopo comunque un momento difficile. Perché questa mattina il giocatore ha ammesso di aver avuto vacanze molto movimentate a causa delle voci in Turchia che parlavano di un addio certo all'Inter, prima per andare al Galatasaray, poi ai rivali del Fenerbahce.

Nelle scorse ore il centrocampista turco ha parlato anche ai nostri microfoni e oltre a spiegare dell'estate un po' agitata ha anche parlato delle incomprensioni avute con il club e con Lautaro dopo le parole del capitano, pronunciate nella sera dell'eliminazione dal Mondiale per Club, con le quali si avvisava chi aveva intenzione di andare via di farlo perché all'Inter deve rimanere chi vuole davvero dare tutto per la maglia. E vuole farlo soprattutto dopo una stagione in cui si è lottato per tutto fino in fondo e non si è vinto alcun trofeo.

L'argentino non aveva citato direttamente il centrocampista, lo aveva fatto Marotta. Da lì una reazione a catena con la moglie che aveva commentato: "Non tutti ti solo leali" e il giocatore che si era difeso sui social mostrando una crepa tra le mura nerazzurre. Dopo settimane da quell'uscita e dopo tante voci ma nessuna offerta concreta per tornare in terra natia, oggi di fatto il giocatore ha iniziato il suo ritiro con l'Inter. Con l'appoggio di chi gli è vicino.