Calhanoglu è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile. Dopo la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia con l'Inter e la delusione di un'eliminazione arrivata troppo in fretta ai Mondiali con la Turchia, il giocatore nerazzurro insieme a Bonny e Sucic, altri due reduci dal torneo negli States, è arrivato quest'oggi alla Pinetina.

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Il club ha postato il loro arrivo alla Pinetina e anche le immagini delle prime ore dell'allenamento. Il giocatore turco è sbarcato nel centro sportivo nerazzurro con una bandana in testa. Poi le immagini della palestra hanno rivelato un cambio look del centrocampista turco. Capelli rasati a zero per il calciatore nerazzurro. I tifosi si sono scatenati. Innanzitutto lo hanno accolto alla grande. E poi con diversi commenti hanno fatto capire che pensano ad un trapianto di capelli.

Se ne è accorto pure Thuram del nuovo taglio del compagno. Il francese è sempre attentissimo ai social, pure mentre è in vacanza. E ha preso in giro il turco che è un suo grande amico rispondendo con una gif sotto al post del club nerazzurro.

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Nel messaggio inviato dall'attaccante c'è un ragazzo con i capelli rasati e con un taglio stranissimo. Sembra quasi Ronaldo il Fenomeno ai tempi del Mondiale del 2002. Ma la presa in giro per Calha era chiarissima. Più di mille like e le risate dei tifosi che aspettano a braccia aperte pure il francese per un'altra stagione fatta per un gruppo che ha tra i suoi segreti sorrisi e complicità.