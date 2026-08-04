Nella mattinata di oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, si sono tenuti i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan
VIDEO / Marotta: "Baresi uomo di valori che si stanno perdendo. Un esempio per tutti"
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Nella mattinata di oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, si sono tenuti i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi.
In Senato, il presidente Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter, ha voluto ricordare la leggenda rossonera. Ma le sue parole non sono affatto piaciute a Giovanni Capuano.
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