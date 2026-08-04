Nella mattinata di oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, si sono tenuti i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan

Marco Macca
Marotta

VIDEO / Marotta: "Baresi uomo di valori che si stanno perdendo. Un esempio per tutti"

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La Russa
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Nella mattinata di oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, si sono tenuti i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi.

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In Senato, il presidente Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter, ha voluto ricordare la leggenda rossonera. Ma le sue parole non sono affatto piaciute a Giovanni Capuano.

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