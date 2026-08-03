Stanno facendo molto discutere alcune linee guida della nuova campagna abbonamenti del Como. Il club lariano, che giocherà la Champions League per la prima volta, ha inserito alcune clausole affinché un abbonato mantenga il proprio posto allo stadio. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha espresso il suo punto di vista in merito alla scelta del Como: CONTINUA A LEGGERE