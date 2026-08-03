Giovanni Capuano ha espresso il suo punto di vista in merito alla scelta del Como di inserire alcune clausole nella campagna abbonamenti

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Ludi: "Como ambizioso ma nessun duello con l'Inter. Chalobah e Paz..."

Stanno facendo molto discutere alcune linee guida della nuova campagna abbonamenti del Como. Il club lariano, che giocherà la Champions League per la prima volta, ha inserito alcune clausole affinché un abbonato mantenga il proprio posto allo stadio. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha espresso il suo punto di vista in merito alla scelta del Como: CONTINUA A LEGGERE

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