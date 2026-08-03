L’Inter si muove per rinforzare la rosa di Cristian Chivu per la stagione 2026/27. Il club è al lavoro per l’esterno destro, richiesto anche nel weekend dall’allenatore, ma non soltanto. Secondo Sky Sport, i dirigenti stanno trattando questi 8 nomi in particolare.

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"Inter in questa sessione di mercato

Ha acquistato: Alexandar Stankovic (c, Bruges) riacquisto, Akanji (d, Manchester City) riscatto, Provedel (p, Lazio), Massolin (c, Modena), Stones (d, svincolato)

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Ha ceduto: Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Darmian (d, svincolato), De Vrij (d, svincolato), Carboni (d, Parma), Dumfries (d, Real Madrid), Akinsanmiro (c, Monza)

Sta trattando con: Curtis Jones (c, Liverpool), Koné (c, Roma), Vanderson (d, Monaco), Molina (d, Atletico Madrid), Read (d, Feyenoord), Spence (d, Tottenham), Romero (d, Tottenham)”, si legge. Sono i 7 profili su cui sta lavorando il club sul mercato. E ne va aggiunto un ottavo.

Infatti nelle ultime ore c'è anche quello di Moussa Diaby: qui le ultime informazioni raccolte da fcinter1908.it.