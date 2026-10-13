La riflessione del giornalista sportivo dopo la sconfitta dell'Inter a San Siro
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Serata amarissima per l'Inter di Cristian Chivu, che ha perso a San Siro contro il Club Brugge. I nerazzurri sono ancora a quota zero in Champions League, inevitabile la delusione dei tifosi. Giovanni Capuano ha analizzato il match con alcune considerazioni: CONTINUA A LEGGERE.
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