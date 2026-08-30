Il giornalista ha commentato la cifra della cessione
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Leao lo aveva annunciato da mesi. Il suo tempo al Milan era finito. Voglia di rilanciarsi in un altro campionato, di voltare pagina. Il giocatore portoghese è arrivato in Turchia e vestirà la maglia del Galatasaray. I rossoneri hanno conservato, nell'operazione di mercato, il 20% sul plusvalore della futura rivendita del portoghese. Ma la cifra della cessione, comunicata dal club turco, lascia perplesso Giovanni Capuano: CONTINUA A LEGGERE.
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