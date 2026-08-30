Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Cagliari: "Sappiamo che non è mai semplice qua, il Cagliari è una squadra in salute, viene da una vittoria a Parma, è allenata bene. Sappiamo che non sarà semplice.

Getty Images

Pavard e Luis Henrique? Non hanno bisogno di niente, sono giocatori importanti, che fanno parte di questa rosa, che negli anni hanno fatto vedere l'apporto che possono dare alla squadra, quindi oggi partono dall'inizio. Quando Thuram sarà al 100%? Non lo posso dire perchè non lo so. Ha bisogno di minuti, e oggi li prenderà. Per quanto riguarda Jones, ha 4 allenamenti con noi, ha fatto vedere che è un giocatore di una certa qualità. Spero di riuscire a metterlo in campo oggi".