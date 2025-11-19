Tutta la carica di Davide Frattesi sui social nella settimana che porta al derby di Milano.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Inter, la carica di Frattesi nella settimana del derby: ecco la story sui social
social
Inter, la carica di Frattesi nella settimana del derby: ecco la story sui social
Tutta la carica di Davide Frattesi sui social nella settimana che porta al derby di Milano: ecco la story del centrocampista
Dopo le partite con la Nazionale, il centrocampista dell’Inter è tornato a lavorare agli ordini di Cristian Chivu ad Appiano Gentile.
Ecco la story condivisa su Instagram da Frattesi in vista del derby di domenica alle ore 20.45 (ecco dove vederlo in tv e streaming).
© RIPRODUZIONE RISERVATA