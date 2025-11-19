Inter, la carica di Frattesi nella settimana del derby: ecco la story sui social

FC Inter 1908
Tutta la carica di Davide Frattesi sui social nella settimana che porta al derby di Milano: ecco la story del centrocampista
Tutta la carica di Davide Frattesi sui social nella settimana che porta al derby di Milano.

Dopo le partite con la Nazionale, il centrocampista dell’Inter è tornato a lavorare agli ordini di Cristian Chivu ad Appiano Gentile.

Ecco la story condivisa su Instagram da Frattesi in vista del derby di domenica alle ore 20.45 (ecco dove vederlo in tv e streaming).

