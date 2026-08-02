VIDEO FCIN1908 / Inter, allenamento mattutino in Germania: il gol di Esposito
Storie tese tra Sebastiano Esposito e il Cagliari. Il calciatore ha infatti abbandonato il ritiro del club sardo. Da una parte c'è il club che dichiara di non aver mai concesso l'autorizzazione Esposito a farlo, dall'altra il suo agente che parla di un presunto accordo con la società per motivi di stress del calciatore. A Radio Sportiva i tifosi del Cagliari sono arrabbiatissimi. Ecco come ha commentato la situazione Ciccio Graziani: CONTINUA A LEGGERE.
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