Storie tese tra Sebastiano Esposito e il Cagliari. Il calciatore ha infatti abbandonato il ritiro del club sardo. Da una parte c'è il club che dichiara di non aver mai concesso l'autorizzazione Esposito a farlo, dall'altra il suo agente che parla di un presunto accordo con la società per motivi di stress del calciatore. A Radio Sportiva i tifosi del Cagliari sono arrabbiatissimi. Ecco come ha commentato la situazione Ciccio Graziani: CONTINUA A LEGGERE.