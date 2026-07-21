Il ct argentino è scoppiato in lacrime con il cuore a pezzi in conferenza stampa

Redazione1908
Ausilio e Kolarov

VIDEO FCIN1908 / Inter, l'arrivo in hotel di Ausilio e Kolarov in bicicletta

Ciccio Graziani ha commentato la vittoria della Spagna in finale di Coppa del Mondo. L'ex calciatore ha parlato della prestazione degli spagnoli e nello specifico di Yamal. Infine ha spostato la sua attenzione sulla sconfitta dell'Argentina, rivolgendogli un appunto in merito alle lacrime scaturite in conferenza stampa: CONTINUA A LEGGERE.

Graziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti