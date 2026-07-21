Come è possibile che Nico Paz e Lautaro Martinez, due titolarissimi nelle loro rispettive squadre in Serie A, siano due riserve nella Nazionale argentina? Se lo è chiesto un tifoso intervenuto a Radio Sportiva, nell'ambito di una riflessione sulla finale di Coppa del Mondo. Su questo tema ha risposto e si è espresso Ciccio Graziani. L'ex calciatore si è fatto un'idea dei motivi per i quali Scaloni non avrebbe messo in campo il Toro: CONTINUA A LEGGERE.