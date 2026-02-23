FC Inter 1908
Napoli, Contini: “Che pagliacciata il calcio di oggi. Meglio che ci diamo al ballo”

Il terzo portiere dei partenopei commenta con amarezza le ultime polemiche arbitrali dopo la sconfitta contro l'Atalanta
Fabio Alampi Redattore 

Un'altra domenica di polemiche arbitrali in Serie A. Chi si è particolarmente lamentato è il Napoli, uscito sconfitto contro l'Atalanta: tante le recriminazioni da parte della società partenopea, esternate anche dal direttore Manna.

Nella notte a rincarare la dose ci ha pensato anche Nikita Contini, terzo portiere della squadra, con una storia postata su Instagram: "Pensiero notturno. Però... Che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possano venire ovunque... E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare... E non poco. Ma che pagliacciata il calcio di oggi. Il pallone è una cosa seria! Altrimenti... Meglio che ci diamo al ballo".

