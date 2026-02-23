Un'altra domenica di polemiche arbitrali in Serie A. Chi si è particolarmente lamentato è il Napoli, uscito sconfitto contro l'Atalanta: tante le recriminazioni da parte della società partenopea, esternate anche dal direttore Manna .

Nella notte a rincarare la dose ci ha pensato anche Nikita Contini, terzo portiere della squadra, con una storia postata su Instagram: "Pensiero notturno. Però... Che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possano venire ovunque... E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare... E non poco. Ma che pagliacciata il calcio di oggi. Il pallone è una cosa seria! Altrimenti... Meglio che ci diamo al ballo".