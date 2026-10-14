L'Inter di Chivu ha perso a San Siro contro il Club Brugge

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Chivu: "Bisogna mantenere la calma e ritrovare umiltà"

Serata troppo amara in casa Inter per la sconfitta rimediata in Champions League, tra le mura amiche di San Siro, contro il Club Brugge. I nerazzurri di Chivu tentato la rimonta senza riuscirci. Una serata che ha evidenziato più ombre che luci, come ha evidenziato Michele Criscitiello a Sportitalia: CONTINUA A LEGGERE.

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