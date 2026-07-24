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Lo aveva fatto intendere anche Beppe Marotta, nella conferenza stampa di apertura della stagione 2026/27 dell'Inter: le richieste dei procuratori sono un problema. Le commissioni condizionano pesantemente il calciomercato, soprattutto quello italiano che di soldi ne ha pochi. Michele Criscitiello lo ha ribadito nello studio di Sportitalia, attaccando duramente i procuratori (e facendo anche nomi e cognomi): CONTINUA A LEGGERE.