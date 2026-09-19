Zero vittorie, tre sconfitte e due pareggi. È il triste score del Tottenham di Roberto De Zerbi dopo cinque giornate di campionato. Se la squadra londinese è riuscita a sbloccarsi contro l'Aston Villa trovando i primi due gol in campionato, non sono comunque bastati per evitare la sconfitta contro l'Aston Villa. Su X un utente ha chiesto a Lele Adani, grande amico ed estimatore di De Zerbi, un parere sull'inizio di stagione complicato degli Hotspurs.

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"Ciao Lele Adani, sei una persona di una caratura alta, adesso aspetto una tua opinione sulle prime 5 partite di De Zerbi in premier League e su cosa ne pensi dei risultati ottenuti fino ad oggi. Grazie".

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Non si è fatta attendere la risposta dell'ex difensore: "Domanda educata e rispettosa, meritevole di risposta all’altezza. Il lavoro che deve fare De Zerbi è grande e complesso e credo non sia ancora riuscito a dare un’identità. I risultati non ci sono ma le prestazioni sono spesso opache e la squadra è poco fluida. Lavorare, molto".