La riflessione del giornalista di Sportitalia dopo la vittoria della Spagna in finale
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Tancredi Palmeri ha commentato la Finale di Coppa del Mondo definendola la più sbilanciata di sempre per le 11 occasioni avute dalla Spagna contro le 2 dell'Argentina. "E nonostante questo, nei minuti finali l'Argentina ha quasi pareggiato in inferiorità numerica", ha proseguito Palmeri. Ma se la Spagna ha creduto nella sua superiorità, l'Argentina non ha dato una bella immagine di sé. E Palmeri l'ha aspramente criticata: CONTINUA A LEGGERE.
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