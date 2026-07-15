La conduttrice di Dazn ha ripostato un messaggio di sostegno di Michele Dalai, che evidenzia uno spirito aziendale definito
VIDEO / Diletta Leotta: "Il più sfuggente intervistato? Thuram. Ma a telecamere spente..."
Paola Ferrari, volto storico della Rai, ha preso recentemente di nuovo di mira Diletta Leotta. La sua è una battaglia antica. Una volta di più la conduttrice ha ribadito di essere contraria alle colleghe che raccontano il calcio e che - secondo lei - punterebbero tutto sull'aspetto fisico. Le sue parole alla rivista Chi non sono passate inosservate e in molti sono scesi in difesa della Leotta. Anche Michele Dalai, Senior Vice President di Dazn, ha voluto esprimere il suo pensiero e quello che anima l'intera azienda: CONTINUA A LEGGERE.
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