La conduttrice argentina e l'ex attaccante dell'Inter sono ufficialmente divorziati: ecco come hanno reagito
È finita, ma non finirà mai. Stiamo parlando della sentenza ufficiale di divorzio che sancisce la separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara. A renderla ufficiale e definitiva è stato il Tribunale di Milano, che non ha accolto tutte le richieste economiche dell'argentina. Respinta anche la richiesta dell'argentino di attribuire a Wanda le colpe della separazione per presunte infedeltà. Ecco come ha reagito l'imprenditrice argentina alla sentenza: CONTINUA A LEGGERE.
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