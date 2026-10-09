GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

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Nel corso dell'ultima puntata di Inter Connection su Telelombardia, Alfio Musmarra si è soffermato anche sul futuro di Carlos Augusto, impegnato al momento nella trattativa di rinnovo con l'Inter. Sul brasiliano in tempi non sospetti ha fatto qualche ragionamento la Juventus: a Torino continuano ad apprezzarlo e sarebbero pronti a intervenire nel caso non andasse in porto l'affare tra il giocatore e i nerazzurri, ipotesi al momento remota.

Questo il pensiero del giornalista: "Carlos Augusto è un giocatore molto duttile, copre due ruoli importanti, e sono ben contento di tenerlo. Tuttavia all'Inter manca un centrale di ruolo come Bremer, anche perché qualche dubbio sulla tenuta di Stones mi è venuto. L'ipotesi di uno scambio devo dire che mi stuzzicherebbe".