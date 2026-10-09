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Lautaro, come sempre, si è fatto subito trovare pronto e vorrebbe sempre scendere in campo. Chivu deciderà in queste ore per la sfida di domani, ma non verranno presi rischi inutili.

Come rivela Sportmediaset, "Ieri è tornato dopo tredici ore di volo, ha letteralmente gettato la valigia in casa e si è precipitato qui ad Appiano Gentile. Ha voluto sicuramente lanciare un messaggio: Lautaro Martínez c'è, vuole giocare e vuole essere presente. Ieri ha svolto un allenamento di scarico, mentre oggi ha sostenuto il primo vero allenamento con la squadra. Il messaggio, però, è chiaro: io ci sono, voglio giocare.Capiremo se Chivu lo schiererà domani contro il Parma. Ci sentiamo di dire che forse un po' di prudenza è necessaria e che, probabilmente, insieme a Thuram, l'unico attaccante al momento certo di una maglia da titolare, è Bonny per la sfida di domani.

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Per il resto, l'allenamento è terminato da pochissimo e l'Inter è attualmente a pranzo. Domani mattina la squadra si ritroverà per la colazione, poi svolgerà una seduta di riattivazione muscolare prima della partenza per San Siro, dove affronterà il Parma. Gli unici due assenti sono i due inglesi, Stones e Jones. Per Jones si prevede uno stop di circa un mese: salterà quindi le prossime due partite di Champions League e la sfida importante contro il Milan. Da valutare anche le condizioni di Calhanoglu, che sta recuperando da un infortunio. Bisognerà capire se sarà disponibile domani contro il Parma e se sarà in grado di giocare l'intera partita. Infine, c'è grande curiosità per la prima convocazione di Spence. Potrebbe cambiare qualcosa anche in porta".