VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

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RICAVI ATTUALI TROPPO BASSI

Lo stadio di proprietà sarà un importante passo avanti nella storia di Inter e Milan. Sia come simbolo dei due club, ma anche sul piano finanziario visto che permetterà di aumentare sensibilmente i ricavi.

"Stando agli ultimi dati ufficiali, i ricavi da stadio di Inter e Milan (anche volendo considerare quelli extra-partite), anche se sommati, valgono meno di quelli di tante altre big europee. In attesa che le rispettive assemblee degli azionisti approvino i bilanci al 30 giugno 2026, guardando agli ultimi dati ufficiali della stagione 2024/25 la differenza con l’estero emerge con tutta la sua forza. I nerazzurri, in un’annata straordinaria da un punto di vista di gare giocate a San Siro (27, il massimo possibile, considerando la semifinale di Coppa Italia e il percorso completo in Champions), hanno chiuso con ricavi pari a circa 98 milioni.

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Numeri inferiori invece per i rossoneri, che si sono fermati a circa 61 milioni. In sostanza, quindi, anche in una annata straordinaria per uno dei club, non sono andati oltre i 160 milioni di euro", spiega La Gazzetta dello Sport.

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