L'ex giocatore dell'Inter ha fatto il suo debutto con la maglia del Real Madrid. Tifosi madrileni divisi
VIDEO / Inter, ecco il messaggio di saluto via social di Dumfries
Denzel Dumfries ha fatto il suo debutto con la maglia del Real Madrid. L'ex giocatore dell'Inter ha esordito nell'amichevole tra i Blancos e la Fiorentina suscitando reazioni diverse tra i tifosi del Real. Da una parte c'è chi ha criticato duramente l'olandese, dall'altra chi predica calma, in fondo Dumfries si allena con i nuovi compagni da meno di una settimana.
"Perché stiamo giudicando un nuovo giocatore che gioca fuori posizione in un'amichevole pre-stagionale?", chiede un tifoso. "Anche se sta giocando fuori ruolo Abbiamo bisogno del suo fisico e della sua forza Buona prestazione da parte sua". Poi c'è chi non usa mezzi termini per criticare il giocatore: "È davvero terribile, dobbiamo rimandarlo all'Inter".
🧐 Your thoughts on Denzel Dumfries first 45 minutes with Real Madrid? pic.twitter.com/ciasoGVuSW— Madrid Zone (@theMadridZone) August 1, 2026
Dumfries have a lot of food for us when the season officially starts.— Israel69 (@kekeli_69) August 2, 2026
Dumfries plays shit for a living😭 pic.twitter.com/KeDUdu0NQc
Voici l’une des recrues du mercato ‘XXL’ du Real Madrid… je suis en larmes.— Serviteur de Messi 🇸🇳💙♥️ (@hadji_man) August 1, 2026
C’est quoi cette catastrophe ? 😭 pic.twitter.com/oJMCEvnVWy
Je ne sais pas comment Dumfries va faire pour mettre Trent sur le banc hein !!!! pic.twitter.com/vHfZ6t025g— varan🐊 2.0 🇨🇮 (@luca_varan) July 28, 2026
Me encanta este bicho eh. Ataca, defiende, corre, entra como un enfermo a por cada balón. Soldados de Denzel Dumfries. pic.twitter.com/bJ3h7Emfd4— gam (@mbafraaude) August 1, 2026
The gap in abilities between Trent Alexander Arnold and Dumfries is like Modric and Pitarch— Nel• (@5peatNel) August 1, 2026
Dumfries va devoir cravacher dur pour être titulaire au Real Madrid— 🇵🇹 (@SeydinaOfficial) August 1, 2026
Trent s’est clairement réveillé 💪🏾 pic.twitter.com/ITBLBZkz5l
Madrid will regret signing Dumfries. The moment Trent gets injured and Dumfries is starting week in, week out, everyone will be crying at the mere sight of him.— ✘ 🇵🇸 (@KaixerT8) August 1, 2026
mfs brain works in slow motion.
Me está encantando el partido de Dumfries, va a estar muy disputado el lateral derecho con Arnold. Por fin tenemos competencia de verdad en un puesto. pic.twitter.com/uXGymQr0iL— (fan) Cᴀꜱᴛɪʟʟᴏ (@Castiillo_Rm) August 1, 2026
Dumfries me está gustando bastante, físicamente es una barbaridad. pic.twitter.com/Dacz2VJvRh— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 1, 2026
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