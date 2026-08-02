L'ex giocatore dell'Inter ha fatto il suo debutto con la maglia del Real Madrid. Tifosi madrileni divisi

Gianni Pampinella
Screenshot 2026-07-05 alle 12.47.58

VIDEO / Inter, ecco il messaggio di saluto via social di Dumfries

Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season Friendly
Getty Images

Denzel Dumfries ha fatto il suo debutto con la maglia del Real Madrid. L'ex giocatore dell'Inter ha esordito nell'amichevole tra i Blancos e la Fiorentina suscitando reazioni diverse tra i tifosi del Real. Da una parte c'è chi ha criticato duramente l'olandese, dall'altra chi predica calma, in fondo Dumfries si allena con i nuovi compagni da meno di una settimana.

Real Madrid Training Session
Getty Images

"Perché stiamo giudicando un nuovo giocatore che gioca fuori posizione in un'amichevole pre-stagionale?", chiede un tifoso. "Anche se sta giocando fuori ruolo Abbiamo bisogno del suo fisico e della sua forza Buona prestazione da parte sua". Poi c'è chi non usa mezzi termini per criticare il giocatore: "È davvero terribile, dobbiamo rimandarlo all'Inter".

Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season Friendly

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