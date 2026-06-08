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Eriksen tranquillizza tutti: “Sto bene, sono a casa. Situazione diversa rispetto al 2021”
Christian Eriksen sta bene, è a casa con la sua famiglia e sta già pensando al recupero. Il centrocampista danese, tramite un messaggio postato su Instagram, ha voluto tranquillizzare tutti e dare un aggiornamento sulle sue condizioni dopo il malore accusato ieri con la Nazionale, durante l'amichevole contro l'Ucraina: "Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Come probabilmente potete immaginare, ricevere una scarica dal mio ICD ha avuto un impatto notevole sia su di me che sulla mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti che quello che è successo ieri sera è diverso rispetto a quanto accaduto nel 2021.
Mi sento bene e il mio recupero è già iniziato. Oltre a essere grato per il supporto e l'assistenza di tutti i giocatori e dello staff medico in campo, sono anche incredibilmente grato ai medici che si sono presi cura di me e del mio cuore nel corso degli anni. Grazie a ciò, il mio ICD ha fatto esattamente quello per cui progettato: proteggermi quando ne avevo bisogno. Ora il mio focus è sul recupero, sullo stare con la famiglia, sul fare le vacanze e giocare a calcio con i miei figli".
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