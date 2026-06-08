Christian Eriksen sta bene, è a casa con la sua famiglia e sta già pensando al recupero. Il centrocampista danese, tramite un messaggio postato su Instagram, ha voluto tranquillizzare tutti e dare un aggiornamento sulle sue condizioni dopo il malore accusato ieri con la Nazionale, durante l'amichevole contro l'Ucraina: "Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Come probabilmente potete immaginare, ricevere una scarica dal mio ICD ha avuto un impatto notevole sia su di me che sulla mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti che quello che è successo ieri sera è diverso rispetto a quanto accaduto nel 2021.