L'attaccante e capitano dell'Inter ha partecipato a un quiz pubblicato sui canali social nerazzurri: ecco le sue risposte

Fabio Alampi Redattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 17:45)

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Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha partecipato a un quiz pubblicato sui canali social nerazzurri: "A quale portiere ho segnato di più? Montipò (9 gol, ndr). Il piatto più cucinato? L'asado. Il compagno che mi ha fatto più assist? Barella (22, ndr)".

Si prosegue: "La canzone che ascolto di più? "Te vas". Con quale piede ho segnato di più? Il destro. Quale emoji utilizzo di più? La mia esultanza! (L'uomo con le braccia incrociate, ndr)". C'è spazio anche per qualche errore: "La stagione in cui ho segnato di più? 2023/24 (la risposta corretta è 2022/23 con 28 reti). Quella in cui ho messo a referto più assist? 2021/22 (la risposta corretta è ancora 2022/23 con 10 passaggi vincenti)".

"In quale stadio ho festeggiato di più? San Siro. In quale competizione ho segnato di più? In Serie A. Quale dei miei gol ho rivisto di più? Quello nel derby contro il Milan nella semifinale di ritorno di Champions League. Con quale compagno ho condiviso l'esultanza migliore? Con Messi".