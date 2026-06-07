L'ex nerazzurro, che era stato male nel 2021 in campo ed era stato costretto all'impianto di un defibrillatore, si è sentito male durante il test della sua Nazionale

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 20:48)

In un attimo si sono riaccesi brutti ricordi. Durante l'amichevole tra Danimarca e Ungheria, l'ex Inter Christian Eriksen è stato costretto ad abbandonare il campo e la partita è stata sospesa dopo che il calciatore è crollato per un malore.

Il giocatore è cosciente. Si è accasciato sull'erba durante il secondo tempo della partita disputata ad Odense. Subito gli sono state riservate le cure del caso ed è riuscito a rialzarsi da solo ed è stato poi accompagnato fuori in barella. Da quanto raccontano anche in Danimarca i tifosi hanno cantato il suo nome mentre usciva dal campo con la moglie a fianco a lui. Ha raggiunto subito un'ambulanza. I compagni e gli avversari gli hanno fatto un cerchio attorno mentre l'altoparlante rassicurava tutti sulle sue condizioni. I giocatori intanto si sono stretti tutti assieme in un cerchio in mezzo al campo e hanno fatto un giro sotto le tribune per salutare i tifosi dopo la sospensione della partita e prima di guadagnare gli spogliatoi.

La scena ha ricordato gli Europei del 2021 quando Eriksen si accasciò al suolo durante la gara in una gara della sua Nazionale contro la Finlandia. Era un giocatore dell'Inter all'epoca, ma in seguito a quel malore gli era stato innestato un defibrillatore sottocutaneo. Per questo l'Inter ha dovuto lasciarlo andare via e dopo l'addio al club nerazzurro era stato preso in Premier, al Brentford. Dal 2022 al 2025 ha giocato nello United ed è ora un calciatore del Wolfsburg, appena retrocesso nella seconda divisione tedesca.

(Fonte: BT.dk)