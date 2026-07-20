Ivan Perisic non rinuncia agli allenamenti nemmeno durante le ferie. Il croato ha postato una foto che lo ritrae mentre corre su un sentiero di ghiaia immerso nella fitta vegetazione mediterranea. A torso nudo e sotto il forte sole della Dalmazia, Perisic si mantiene in forma anche durante le vacanze. Invece di prendersi una pausa completa, sfrutta i giorni liberi per correre e allenarsi nella natura, un'abitudine che il croato ha sempre avuto.

Perisic ha un contratto con il PSV, anche se nelle ultime settimane il suo nome è stato nuovamente accostato all'Inter. Dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, il club nerazzurro è sempre alla ricerca di un esterno e il nome di Perisic è da tenere in forte considerazione.