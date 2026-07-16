L'argomento di questi giorni è quello relativo all'archiviazione dell'inchiesta del pm Ascione sulle presunte interferenze dell'Inter nelle designazioni arbitrali. Un'inchiesta che non ha portato né prove, né nomi e che si è conclusa con un nulla di fatto. "Il nulla cosmico", lo aveva definito Gianfelice Facchetti commentando l'intera vicenda sui social. E sui social Facchetti ha anche messo in evidenza la gravità di un errore di alcuni giornali nel riportare un virgolettato molto pesante: CONTINUA A LEGGERE.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui