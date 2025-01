Felipe Melo si ritira, l’Inter: “Buona fortuna comandante”

«Ora vado fiducioso al prossimo capitolo, perché so che Lui continuerà a guidarmi. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questa storia. Sono grato a Gesù per essere una presenza unica e sufficiente nella mia vita. Non smetterò mai di sognare in grande, seguirlo con convinzione e agire, perché Lui i sogni li realizza», chiosa poi Felipe Melo.