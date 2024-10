Felipe Melo: “Derby d’Italia, vincerà l’Inter. Balotelli un attore, Chiellini non è un amico”

«Sotto la guida del mio amico Unai Emery ha fatto benissimo, ma la Serie A è diversa rispetto alla Premier League: l’Italia di Mancini grazie alla tattica ha vinto un Europeo. In Inghilterra Douglas aveva più spazio, quando capirà meglio il calcio italiano diventerà una gioia per la Juve».

«È un grandissimo professionista, io ero arrivato alla Juve giovane e spesso ci litigavo. Ha parlato di me nel suo libro, ma ho 4 figli: cosa mi metto a litigare? Chiariremo, però non è mio amico».

«Ha fatto l’attore, col Var non mi avrebbero dato neanche giallo. Ma sono cose che rendono un derby caldo. È stata l’unica volta in cui ho litigato con Thiago».

«Firenze è stata un sogno, la prima grande squadra della mia vita. Dei miei ex compagni sento spesso Mutu. E con lui ho una storia incredibile: ero appena arrivato, organizzano una cena di squadra. Per l’occasione mi metto al polso un bel Rolex falso comprato nel quartiere di Chinatown a New York. Mutu mi punta e inizia a ripetermi “Bello questo orologio...”. Poco dopo prende un bicchiere di vino rosso e me lo rovescia tutto sul polso distruggendomi l’orologio. Mi guarda e mi dice: “Bravo, ora vai a comprartene uno vero!”».