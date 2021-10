La fidanzata di Lautaro: “Se mi feriscono le critiche come wag? A questa gente…”

La fidanzata del giocatore dell'Inter ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower su Instagram

Agustina Gandolfo, compagna di Lautaro Martinez, si è concessa ai suoi follower con un botta e risposta su Instagram: "Ti feriscono le critiche per il fatto che sei la moglie di un calciatore? Ci presti attenzione? Zero. Abbraccerei tutte le persone che criticano, in generale, chiunque esse siano. Cosa ne pensi di quei vip che coprono i volti dei propri figli? Super rispettabile. Io sono una mamma orgogliosa che mostra la foto della figlia anche dal fruttivendolo. Cosa pensi che Nina abbia preso da te? Ha la faccia di Lautaro. Da me ha preso il lobo dell'orecchio".