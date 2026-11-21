Il commento del giornalista alle recenti dichiarazioni di Conte sul suo periodo all'Inter
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Antonio Conte ha voluto sottolineare tutti i suoi meriti nel periodo trascorso all'Inter. "C'è un prima di me e c'è un dopo di me", ha dichiarato a Cronache di Spogliatoio. Appiano Gentile, i campi rifatti, il valore cresciuto di alcuni giocatori: sono questi i punti elencati da Antonio. Ma c'è chi pensa anche ai demeriti dell'ex tecnico dell'Inter, come il giornalista Gianni Riotta che ha commentato ironicamente: CONTINUA A LEGGERE.
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