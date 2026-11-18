Una sfida attraverso le generazioni dei giocatori più importanti transitati in Serie A: quale la più forte?
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GEN Z
L'idea di mettere a confronto le migliori Top 11 di giocatori passati dalla Serie A usando il filtro delle ultime 4 generazioni è di Prime Sport e ha innescato un serrato dibattito social su quale di queste 4 squadre sia la più forte di tutte. C'è solo l'imbarazzo della scelta tra Gen Z, Millennials, Gen X e Boomers. E quanta Inter in ognuna di queste fantastiche formazioni...
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Gen Z (nati dal 1997 in poi): Donnarumma, Bremer, Bastoni, Calafiori, Wesley, Barella, Tonali, Dimarco, Nico Paz, Lautaro, Malen
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