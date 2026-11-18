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GEN Z

L'idea di mettere a confronto le migliori Top 11 di giocatori passati dalla Serie A usando il filtro delle ultime 4 generazioni è di Prime Sport e ha innescato un serrato dibattito social su quale di queste 4 squadre sia la più forte di tutte. C'è solo l'imbarazzo della scelta tra Gen Z, Millennials, Gen X e Boomers. E quanta Inter in ognuna di queste fantastiche formazioni...

VIDEO / Chivu vince la Panchina d’Oro: “Inter favorita? Le etichette non mi piacciono”

Gen Z (nati dal 1997 in poi): Donnarumma, Bremer, Bastoni, Calafiori, Wesley, Barella, Tonali, Dimarco, Nico Paz, Lautaro, Malen

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