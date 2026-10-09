L'atmosfera degli stadi più caldi d'Europa: lo Special One sceglie l'Olimpico
VIDEO / Facchetti: "Papà e Mazzola, due storie simili. Sandro immortale"
Le parole di José Mourinho sullo stadio che più gli è entrato nel cuore hanno destato qualche reazione. "Entrare all'Olimpico non ha eguali. È diverso da Chelsea e Inter. Ma dovrò concentrarmi solo sul Real", ha dichiarato lo Special One in una recente intervista concessa al Corriere dello Sport. E a queste affermazioni ha replicato con la giusta ironia Gianfelice Facchetti: CONTINUA A LEGGERE.
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