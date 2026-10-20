C'è un giocatore della Serie A che non convince Ciccio Graziani

Redazione1908
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Ciccio Graziani ha le idee chiare quando si parla di giocatori che potrebbero alzare il livello di una squadra. Giocatori arrivati in estate in Serie A nella sessione di calciomercato, ma che ancora non hanno dimostrato il loro valore. Giocatori che potrebbero non essere all'altezza della squadra che li ha acquistati. Graziani ne ha in mente uno in particolare: CONTINUA A LEGGERE.

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