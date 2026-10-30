Graziani ha difeso Lele Adani dopo l'attacco di un ascoltatore di Radio Sportiva
A Radio Sportiva si è parlato anche di Lele Adani e delle sue opinioni in merito al valore di Massimiliano Allegri. Un ascoltatore si è lamentato dell'atteggiamento dell'ex giocatore e ha chiesto a Ciccio Graziani un parere in merito: CONTINUA A LEGGERE.
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