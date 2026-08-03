FC Internazionale Milano raggiunge un traguardo storico e simbolico, che certifica la propria dimensione internazionale: sono oltre 100 milioni i fan nerazzurri sulle piattaforme social, distribuiti sui 26 profili social del Club.

Un risultato che va oltre il dato numerico e che racconta un percorso costruito nel tempo, in cui i successi sportivi si sono intrecciati con una strategia digitale sempre più strutturata, capace di ampliare i confini della fanbase e di parlare a pubblici nuovi, ben oltre l’Italia.

Negli ultimi dodici mesi la crescita è stata costante e significativa, con un incremento del 20% su base annua: un dato che rappresenta la migliore performance tra i top club a livello globale e che si traduce in oltre 16 milioni di nuovi fan. Negli ultimi sei mesi (febbraio–luglio), il percorso di crescita ha accompagnato il Club verso il raggiungimento della soglia dei 100 milioni, consolidando il posizionamento dell’Inter tra le realtà più seguite al mondo: a trainare le performance sono stati in particolare YouTube e TikTok, due piattaforme chiave nello sviluppo internazionale del Club.

Su YouTube l’Inter ha superato i 10 milioni di iscritti, entrando nel ristretto gruppo dei grandi club globali presenti sulla piattaforma e registrando un +135% di crescita da febbraio a luglio con oltre 6,1M di nuovi fan. Un risultato che ha portato il Club al settimo posto nel ranking mondiale dei club di calcio per numero di iscritti.

Getty

Parallelamente, TikTok si è confermato uno dei canali più dinamici, con una crescita costante della fanbase (+4M di fan da febbraio a luglio) e delle interazioni. Proprio su questa piattaforma il Club ha sperimentato nuovi linguaggi e formati, arrivando a realizzare un progetto innovativo come il TikTok “Out Of Phone” in occasione della celebrazione del 21° Scudetto. Per la prima volta, i contenuti nativi della piattaforma sono usciti dallo smartphone per diventare un’esperienza fisica e condivisa nello spazio urbano, accompagnando la Bus Parade e trasformando Milano in un’estensione del racconto digitale. Un’iniziativa che ha generato centinaia di milioni di visualizzazioni e un forte incremento della fanbase, confermando la capacità dell’Inter di unire mondo digitale e reale in momenti ad alto impatto emotivo.

La crescita della community nerazzurra è sempre più globale e guidata dai mercati internazionali. Nell’ultimo anno i fan esteri del Club sono cresciuti del +25,6% a conferma di un’espansione internazionale sempre più strutturata. In questo scenario, gli Stati Uniti si confermano come il principale Paese occidentale per incremento della fanbase, con una crescita del +24,6% nell’ultimo anno, sostenuti in particolare dalle performance di TikTok e YouTube. Guardando all’intero continente americano, l’area rappresenta il 18% della community globale.

Getty

Un segnale concreto della crescente rilevanza del brand Inter in uno dei mercati più strategici a livello globale.

Accanto alla crescita della fanbase, si rafforza anche la qualità delle performance digitali. Nell’ultima stagione, infatti, le impression sono aumentate del 43% e le video views del 33%, nonostante una riduzione del 33% del volume complessivo dei contenuti pubblicati. Un dato che evidenzia l’efficacia di una strategia editoriale sempre più mirata, capace di massimizzare l’impatto e il coinvolgimento.

Alla base di questo percorso c’è un lavoro integrato che ha coinvolto contenuti, canali e distribuzione. L’evoluzione della content strategy, il rafforzamento della presenza sulle diverse piattaforme e una rinnovata media strategy, sempre più orientata a una pianificazione globale e geolocalizzata, hanno contribuito a costruire una crescita solida e sostenibile.

"Questo traguardo si innesta su un percorso che l'Inter porta avanti da tempo con visione e coerenza. Gli ottimi risultati della scorsa stagione confermano l'efficacia di una rinnovata strategia che privilegia la qualità rispetto alla quantità, investendo in contenuti rilevanti, innovativi e pensati per audience sempre più diversificate e globali” le parole di Luca Adornato, Brand & Marketing Director di FC Internazionale Milano. “La crescita della nostra community riflette la capacità dell'Inter di parlare a tifosi di culture e mercati diversi attraverso un approccio su misura, che ci permette di essere sempre più vicini ai nostri fan in Italia e in ogni parte del mondo”.

Il traguardo dei 100 milioni rappresenta una tappa importante, ma non un punto di arrivo. Il percorso dell’Inter continua con l’obiettivo di esplorare nuove opportunità, presidiare i canali emergenti e sviluppare ulteriormente il dialogo con una fanbase sempre più ampia, internazionale e connessa.