Dopo la vittoria della Supercoppa con la Primavera, mister Carbone si è commosso fino alle lacrime. Sui social ha parlato di nuovo di quanto fatto contro il Cagliari (la vittoria è arrivata ai rigori dopo il due a due raccolto al novantesimo).
social
Carbone: “Supercoppa Primavera con l’Inter ha sapore speciale. È la base da cui ripartiamo”
In un post dedicato alla vittoria dei suoi ragazzi l'allenatore ha scritto: "Questo trofeo ha un sapore speciale. Grazie di cuore a tutta la società Inter, al direttore Massimo Tarantino per avermi insegnato che nel Settore Giovanile l’obiettivo più grande non è vincere, ma aiutare ogni ragazzo a crescere come uomo e come atleta. È questa la vera vittoria", ha sottolineato.
"Le sconfitte lasciano cicatrici che ti formano, ma anche le vittorie, se vissute con cuore e umiltà, ti insegnano qualcosa di profondo e ti regalano emozioni che restano per sempre. Per me, tifoso dell’Inter dalla nascita, vivere tutto questo è indescrivibile. È più di un traguardo: è la realizzazione di un sogno che porto dentro da bambino", ha aggiunto.
"Ringrazio anche i miei ragazzi, lo staff: siete stati tutti meravigliosi. Ma ricordiamoci che questo trofeo non è un punto d’arrivo. È solo la base da cui ripartire, con più fame, più coraggio e più passione. Per crescere insieme. Con l’Inter nel cuore. Sempre", ha chiuso sui social.
© RIPRODUZIONE RISERVATA