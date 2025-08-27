L'allenatore dell'Under20 nerazzurra ha raccontato le sue emozioni per la vittoria contro il Cagliari in un post pubblicato sui social

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 19:16)

Dopo la vittoria della Supercoppa con la Primavera, mister Carbone si è commosso fino alle lacrime. Sui social ha parlato di nuovo di quanto fatto contro il Cagliari (la vittoria è arrivata ai rigori dopo il due a due raccolto al novantesimo).

In un post dedicato alla vittoria dei suoi ragazzi l'allenatore ha scritto: "Questo trofeo ha un sapore speciale. Grazie di cuore a tutta la società Inter, al direttore Massimo Tarantino per avermi insegnato che nel Settore Giovanile l’obiettivo più grande non è vincere, ma aiutare ogni ragazzo a crescere come uomo e come atleta. È questa la vera vittoria", ha sottolineato.

"Le sconfitte lasciano cicatrici che ti formano, ma anche le vittorie, se vissute con cuore e umiltà, ti insegnano qualcosa di profondo e ti regalano emozioni che restano per sempre. Per me, tifoso dell’Inter dalla nascita, vivere tutto questo è indescrivibile. È più di un traguardo: è la realizzazione di un sogno che porto dentro da bambino", ha aggiunto.

"Ringrazio anche i miei ragazzi, lo staff: siete stati tutti meravigliosi. Ma ricordiamoci che questo trofeo non è un punto d’arrivo. È solo la base da cui ripartire, con più fame, più coraggio e più passione. Per crescere insieme. Con l’Inter nel cuore. Sempre", ha chiuso sui social.