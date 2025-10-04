FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Ravezzani: “La sensazione è che l’Inter di Chivu rispetto a quella di Inzaghi abbia…”

social

Ravezzani: “La sensazione è che l’Inter di Chivu rispetto a quella di Inzaghi abbia…”

Ravezzani Inter
Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, commenta così sui social la vittoria dell’Inter per 4-1 contro la Cremonese
Alessandro Cosattini Redattore 

Ravezzani: “La sensazione è che l’Inter di Chivu rispetto a quella di Inzaghi abbia…”- immagine 2
Getty Images

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, commenta così sui social la vittoria dell’Inter per 4-1 contro la Cremonese (qui le pagelle del direttore Mari).

Ravezzani: “La sensazione è che l’Inter di Chivu rispetto a quella di Inzaghi abbia…”- immagine 3

Presto per dirlo, ma la sensazione è che l’Inter di Chivu abbia un baricentro più alto e un’intensità maggiore nel pressing rispetto a Inzaghi. Prima la squadra si raccoglieva di più per poi ripartire cercando spazi. Adesso tiene l’avversario più lontano e subisce meno (pare).

Ravezzani: “La sensazione è che l’Inter di Chivu rispetto a quella di Inzaghi abbia…”- immagine 4

Bonny a me pare proprio bravo anche se non ha la cassa mediatica di Pio (peraltro a mio giudizio molto forte)”, ha scritto Ravezzani.

Leggi anche
Tancredi Palmeri: “Inter-Cremonese, non è la goleada a impressionare! Chivu vince con due mosse”
Inter-Cremonese, Frattesi scrive ai tifosi: “Promesso, la prossima volta…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA