Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, commenta così sui social la vittoria dell’Inter per 4-1 contro la Cremonese (qui le pagelle del direttore Mari).
“Presto per dirlo, ma la sensazione è che l’Inter di Chivu abbia un baricentro più alto e un’intensità maggiore nel pressing rispetto a Inzaghi. Prima la squadra si raccoglieva di più per poi ripartire cercando spazi. Adesso tiene l’avversario più lontano e subisce meno (pare).
Bonny a me pare proprio bravo anche se non ha la cassa mediatica di Pio (peraltro a mio giudizio molto forte)”, ha scritto Ravezzani.
