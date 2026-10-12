Un nuovo coro della Curva Nord nerazzurra: il testo contiene riferimenti al tricolore, sfottò e una rivendicazione sulla città di Milano
VIDEO FCIN1908 / Inter in partenza verso Firenze: la carica dei tifosi e della Curva
La Curva Nord dell'Inter ha un nuovo coro. Un testo che mette insieme il tricolore, la rivalità cittadina e una serie di sfottò indirizzati ai rivali milanisti.
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Il motivo riprende uno degli argomenti più sentiti nel tifo nerazzurro, quello della supremazia cittadina, e contiene alcune provocazioni piuttosto esplicite.
Il nuovo coro della Curva Nord: il testo completoSono sotto l'ombrellone
che festeggio il tricolor
Ripetiamolo a Milano
chi è il piangina e chi il campion
Perché ora non parli più
tuta nera e curva blu
ma non è che l'Inter l'ami pure tu
Sono anni che si sa
Quanto è dura la realtà
È tutta quanta nostra la città».
Gli sfottò e il riferimento alla città di MilanoIl testo parte dai festeggiamenti per il tricolore e si trasforma rapidamente in una provocazione ai rivali cittadini, con il passaggio «chi è il piangina e chi il campion».
C'è poi la domanda «ma non è che l'Inter l'ami pure tu», prima della chiusura che rivendica l'appartenenza nerazzurra della città.
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