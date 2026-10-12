La Curva Nord dell'Inter ha un nuovo coro. Un testo che mette insieme il tricolore, la rivalità cittadina e una serie di sfottò indirizzati ai rivali milanisti.

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Il motivo riprende uno degli argomenti più sentiti nel tifo nerazzurro, quello della supremazia cittadina, e contiene alcune provocazioni piuttosto esplicite.

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Il nuovo coro della Curva Nord: il testo completo

Gli sfottò e il riferimento alla città di Milano

Sono sotto l'ombrelloneche festeggio il tricolorRipetiamolo a Milanochi è il piangina e chi il campionPerché ora non parli piùtuta nera e curva bluma non è che l'Inter l'ami pure tuSono anni che si saQuanto è dura la realtàÈ tutta quanta nostra la città».Il testo parte dai festeggiamenti per il tricolore e si trasforma rapidamente in una provocazione ai rivali cittadini, con il passaggio «chi è il piangina e chi il campion».

C'è poi la domanda «ma non è che l'Inter l'ami pure tu», prima della chiusura che rivendica l'appartenenza nerazzurra della città.