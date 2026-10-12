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E' tornato in campo contro il Parma Federico Dimarco, rimasto a Milano nella sosta per le nazionali a causa di un problemino al ginocchio. E ora è pronto a riprendersi l'Inter, nel presente e nel futuro, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Si prepara all’incontro con la società per il rinnovo del contratto: quello attuale verrà rinnovato in automatico fino al 2028 attraverso un’opzione unilaterale che spetta all’Inter.

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Ma sono già cominciati i colloqui con l’entourage per un prolungamento fino al 2030, guarda caso l’anno in cui si giocherà il prossimo Mondiale. Probabilmente non sarà neppure l’ultimo, di contratto: Dimarco è un leader destinato a restare molto a lungo padrone della fascia.

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Tra le tante abilità che lo rendono un calciatore talentuoso, Federico Dimarco si sta allenando molto sui calci di punizione ad Appiano Gentile. La rete segnata proprio da fermo a Dortmund, nella scorsa edizione della Champions, potrebbe non restare un episodio isolato. Fermo restando che l’Inter dispone anche di un certo Calhanoglu che è uno specialista della materia...".