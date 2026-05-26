Che nella stagione, cioè nelle 38 partite e tutto quanto, Dimarco abbia fatto benissimo, ma dico che Lautaro nelle partite in cui c'è stato, soprattutto quando è tornato a cavallo di Inter-Roma, eccetera eccetera, abbia avuto un peso fondamentale all'interno di queste partite. Pur segnando poco, ma avendone state tante, non è una brutta media gol minuti, credo che abbia fatto una stagione molto molto importante. L'aiuto del capitano dentro una stagione così serve anche all'allenatore con 13 panchine per portare a casa il risultato, perché a un certo punto la situazione per l'Inter, dopo il Bodo, proprio perché si era fatto male Lautaro, era diventata scomodina. Miglior difensore? Akanji perché secondo me è stato, mentre Mancini c'era già l'anno scorso, un upgrade grosso su Pavard, secondo me, sotto tanti punti di vista, anche il fatto che avere uno così ti fa giocare più sereno. Hanno tutti migliorato, per dire Bisseck, con Akanji centrale è migliorato, a parte Sommer, sono tutti migliorati.