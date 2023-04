Inter-Monza, problema muscolare per Sensi. La moglie sui social: “Inizio a credere che…”

Stefano Sensi è tornato a San Siro con la maglia del Monza, ma si è visto costretto ad abbandonare il campo al 29' per un problema muscolare. L'ennesimo problema. Purtroppo gli infortuni sono una costante nella recente carriera del centrocampista ex Sassuolo, che ha grande talento ma è molto fragile. Il giocatore ha abbandonato il terreno di gioco assistito dallo staff medico. In tribuna a sostenerlo c'era anche la moglie Giulia.