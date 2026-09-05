VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

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Farà discutere la scelta di Sozza e del Var Di Paolo di non assegnare un rigore all'Inter. Poco prima del gol del Napoli, nell'area di rigore azzurra c'è stato l'evidente tocco di mano di Lobotka al 48esimo. Grandi proteste da parte dei giocatori nerazzurri, ma né arbitro e Var hanno ravvisato nulla.

#InterNapoli | a inizio ripresa invece le proteste sono per un tocco di mano di #Lobotka in un area di rigore durante un duello con #Barella (📸 DAZN).

Vero, il pallone arriva da vicino e da un rimpallo, ma in queste situazioni si valuta anche se il giocatore fa un "extra… pic.twitter.com/J72TntcC6W — Denis Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) September 5, 2026

Su X Tancredi Palmeri è netto nel giudicare l'episodio: "Era rigore netto per mani di Lobotka. Assurdo che il Var Di Paolo non abbia richiamato Sozza", ha scritto il giornalista. Un episodio che creerà non poche polemiche.