Netto rigore per l'inter che non viene ravvisato da Sozza e dal Var Di Paolo
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Farà discutere la scelta di Sozza e del Var Di Paolo di non assegnare un rigore all'Inter. Poco prima del gol del Napoli, nell'area di rigore azzurra c'è stato l'evidente tocco di mano di Lobotka al 48esimo. Grandi proteste da parte dei giocatori nerazzurri, ma né arbitro e Var hanno ravvisato nulla.
#InterNapoli | a inizio ripresa invece le proteste sono per un tocco di mano di #Lobotka in un area di rigore durante un duello con #Barella (📸 DAZN).— Denis Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) September 5, 2026
Vero, il pallone arriva da vicino e da un rimpallo, ma in queste situazioni si valuta anche se il giocatore fa un "extra… pic.twitter.com/J72TntcC6W
Su X Tancredi Palmeri è netto nel giudicare l'episodio: "Era rigore netto per mani di Lobotka. Assurdo che il Var Di Paolo non abbia richiamato Sozza", ha scritto il giornalista. Un episodio che creerà non poche polemiche.
Era rigore netto per mani di Lobotka.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 5, 2026
Assurdo che il Var Di Paolo non abbia richiamato Sozza#InterNapoli
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