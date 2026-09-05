Netto rigore per l'inter che non viene ravvisato da Sozza e dal Var Di Paolo

Gianni Pampinella
Sneijder

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San Siro tifosi nerazzurri
Getty Images

Farà discutere la scelta di Sozza e del Var Di Paolo di non assegnare un rigore all'Inter. Poco prima del gol del Napoli, nell'area di rigore azzurra c'è stato l'evidente tocco di mano di Lobotka al 48esimo. Grandi proteste da parte dei giocatori nerazzurri, ma né arbitro e Var hanno ravvisato nulla.

palmeri

Su X Tancredi Palmeri è netto nel giudicare l'episodio: "Era rigore netto per mani di Lobotka. Assurdo che il Var Di Paolo non abbia richiamato Sozza", ha scritto il giornalista. Un episodio che creerà non poche polemiche.

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