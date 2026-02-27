Il direttore di TL ha replicato in maniera netta al dirigente bianconero che si è lamentato dell'arbitro della gara contro il Galatasaray

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 22:46)

Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, Damien Comolli - dirigente bianconero - è tornato sulle vicende che lo hanno visto protagonista all'intervallo di Inter-Juve, le proteste che hanno portato alla sua inibizione (e a quelle di Chiellini) per l'espulsione di Kalulu.

«Cercherò di non farmi sospendere anche dalla Uefa, ma l'espulsione di Kelly è stata frustrante, mi chiedo come sia possibile mandare un fischietto con solo 10 gare di Champions a dirigere una partita così importante...», ha sottolineato riferendosi al rosso che ha lasciato in 10 la squadra bianconera che ha tentato la rimonta sul Galatasaray ed è andata ad un passo dall'impresa, è stata poi eliminata ai supplementari.

Al dirigente bianconero ha replicato in maniera netta, e bocciando il mercato bianconero, Fabio Ravezzani, direttore di TL, sui social: "Ha ragione Comolli. Probabilmente la UEFA ha sbagliato a mandare Pinheiro ad arbitrare. Ma che dire di chi ha mandato Openda, David e Zhegrova a giocare nella Juve?".