Comolli, proteste per l'arbitro di CL. Ravezzani: "Ok, ma che dire di chi ha mandato alla Juve…"

Comolli, proteste per l’arbitro di CL. Ravezzani: “Ok, ma che dire di chi ha mandato alla Juve…”

Il direttore di TL ha replicato in maniera netta al dirigente bianconero che si è lamentato dell'arbitro della gara contro il Galatasaray
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, Damien Comolli - dirigente bianconero - è tornato sulle vicende che lo hanno visto protagonista all'intervallo di Inter-Juve, le proteste che hanno portato alla sua inibizione (e a quelle di Chiellini) per l'espulsione di Kalulu.

«Cercherò di non farmi sospendere anche dalla Uefa, ma l'espulsione di Kelly è stata frustrante, mi chiedo come sia possibile mandare un fischietto con solo 10 gare di Champions a dirigere una partita così importante...», ha sottolineato riferendosi al rosso che ha lasciato in 10 la squadra bianconera che ha tentato la rimonta sul Galatasaray ed è andata ad un passo dall'impresa, è stata poi eliminata ai supplementari.

Al dirigente bianconero ha replicato in maniera netta, e bocciando il mercato bianconero, Fabio Ravezzani, direttore di TL, sui social: "Ha ragione Comolli. Probabilmente la UEFA ha sbagliato a mandare Pinheiro ad arbitrare. Ma che dire di chi ha mandato Openda, David e Zhegrova a giocare nella Juve?". 

