Un nuovo elemento emerge sulla situazione di Suning Sports International Limited, società che in passato controllava l’Inter. A segnalarlo è l’avvocato Michele La Francesca, che ha ricostruito quanto risulta dagli atti relativi a un procedimento pendente davanti alla High Court di Hong Kong.

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Il punto centrale riguarda la procedura di compulsory liquidation, cioè una liquidazione disposta dal tribunale.

Questo l’intervento integrale dell’avvocato:

«Suning Sports International Limited (ex controllante dell’Inter): un ulteriore elemento conferma che la società si trova in compulsory liquidation, ossia in una procedura di liquidazione disposta dal Tribunale di Hong Kong.

Infatti, la società cinese risulta ufficialmente coinvolta nel procedimento HCCW636/2024 davanti alla High Court di Hong Kong. Il 9 settembre 2026 si è tenuta un’udienza espressamente classificata come “Appointment of Joint Liquidators”, relativa al conferimento dell’incarico ai liquidatori congiunti.

Nel procedimento Suning Sports International figura come D1 (prima parte convenuta), mentre Ho Man Kit e Kong Sze Man Simone risultano indicati rispettivamente come LIQ1 e LIQ2, cioè come primo e secondo liquidatore.

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Come parte ricorrente compare CMBC International Holdings Limited, società controllata al 100% da China Minsheng Banking Corp. La stessa CMBC International figurava tra gli investitori del finanziamento da oltre 600 milioni di dollari raccolto da Suning Sports nel 2018.

Non è tuttavia possibile stabilire, sulla base della sola cause list, se l’attuale procedimento di liquidazione trovi origine proprio in quel rapporto finanziario, né quale sia il rapporto sottostante all’iniziativa di CMBC International.

Resta da verificare quale sia stato l’esito concreto dell’udienza del 9 settembre.

Allego lo screenshot della cause list del 9 settembre 2026 presso la High Court di Hong Kong (consultabile cliccando sul link sotto riportato)».