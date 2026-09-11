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Tra i diversi calciatori della rosa dell'Inter in scadenza nel 2028 c'è Carlos Augusto: l'esterno brasiliano è però una pedina fondamentale ed è una delle priorità del nuovo ds Dario Baccin. Come spiega La Gazzetta dello Sport, "è un periodo di tempo ragionevole che permette di concentrarsi sul presente senza ansia alcuna, ma che comunque impone alla società valutazioni precise: l'ex Monza, in casa Inter, è appunto considerato prezioso da tutti.

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In estate si è avvicinata più di qualche squadra (Juve, Roma, un paio di club spagnoli) cercando di fare leva sul presunto desiderio di Carlos di andare a fare il titolarissimo altrove.

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Ma la decisione finale è stata quella di rimanere a Milano. Adesso, l'intenzione è quella di allontanare quella scadenza fissata per il 2028, prolungare il contratto e, perché no, riconoscere al brasiliano anche uno status economicamente diverso rispetto al presente. Uno dei tanti impegni in agenda del nuovo direttore sportivo Baccin, che ha già avviato i contatti con il procuratore per evitare spiacevoli sorprese. E permettere a Carlos Augusto di continuare ad essere il gregario d'oro dell'Inter".