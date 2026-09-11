Quando sarà disponibile Spence? In molti si stanno facendo questa domanda perché il laterale ex Tottenham non solo non ha ancora esordito con la maglia dell'Inter ma non è mai stato convocato da Chivu.

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Dopo un'estate travagliata per cercare l'erede di Dumfries, l'Inter ha scelto proprio Spence per affidargli la fascia destra, andando a sborsare 30 mln più bonus e percentuale sulla rivendita per l'inglese che ha ben figurato al Mondiale con la sua Nazionale.

Come sta Spence

Getty Images

"L'esterno inglese, nella valigia di ritorno dal Mondiale, oltre ad un buon terzo posto ha dovuto infilare pure un piccolo problema fisico. Una cosa da poco, che però ha costretto Spence - tra ritorno e vacanze - a saltare di fatto tutta la preparazione estiva con il resto della squadra. Il piano per riaverlo al top è stato studiato nei minimi dettagli tramite un lavoro individuale, intanto Diouf offre ampie garanzie sulla fascia destra, e così l'ex Tottenham può prendersi tutto il tempo necessario per tornare al meglio", si legge su La Gazzetta dello Sport che poi sottolinea come Spence abbia messo nel suo mirino la Roma, match in programma sabato prossimo.

"Il recupero procede bene, è possibile che l'inglese venga convocato in maniera più che altro simbolica per la partita dell'Olimpico ma non verrà corso alcun rischio: se non ci saranno le condizioni ideali, l'ex Genoa si vestirà per la prima volta di nerazzurro solo dopo la lunga sosta nazionali. E a quel punto sì che sarà senz'altro al top", chiosa poi la Rosea.