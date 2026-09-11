Calcio, Inter, attualità nerazzurra ma non soltanto: confronto diretto, opinioni e dibattito nella nuova produzione video di FCINTER1908
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Una nuova rubrica entra nel palinsesto di FCINTER1908. Si chiama “Mari & Monto” e nasce dal confronto tra Daniele Mari e Giovanni Montopoli, pronti a discutere senza troppi giri di parole di tutto quello che succede attorno all’Inter.
L’idea è semplice: partire dagli argomenti più caldi della giornata e affrontarli attraverso il confronto tra due punti di vista, lasciando spazio all’analisi ma anche alla discussione.
Niente formule rigide. Mari & Monto vuole essere un appuntamento diretto, nel quale le notizie diventano il punto di partenza per ragionare su quello che sta succedendo dentro e fuori dal campo.
E quando servirà, lo sguardo andrà anche oltre l’Inter. Guarda il primo episodio
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